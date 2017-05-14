Украинские саблистки стали седьмыми на этапе Кубка мира в Тунисе

Сборная украинских саблисток в составе Ольги Харлан, Елены Ворониной, Елены Кравацкой и Ольги Жовнир заняла седьмое место на этапе Кубка мира в Тунисе, сообщает Xsport.

В туре прямого выбывания украинки начали борьбу за награды под четвертым номером квалификации. В 1/8 финала украинские саблистки добыли победу над хозяйками дорожек, завершив поединок со счетом 45:35, однако уже на следующем этапе у Харлан, Ворониной, Кравацкой и Жовнир возникли трудности.

Читайте такжеУкраинка Харлан победила российскую олимпийскую чемпионку и выиграла этап Кубка мира по фехтованиюВ 1/4 финала наши фехтовальщицы встретились с итальянками. На протяжении всего боя команда Украины удерживала лидерство, но исход встречи решился в последнем противостоянии Харлан – Росселла Грегорио. Итальянская саблистка нанесла 1-му номеру украинской сборной 12 ударов, в то время как украинка сумела ответить лишь 4-мя. Грегорио смогла не только сравнять счет, но и вывести Италию в полуфинал этапа Кубка мира, завершив поединок со счетом 45:44 в свою пользу.

Далее сборная Украины боролась за 5-8 места. Сначала Харлан, Воронина, Кравацкая и Жовнир уступили россиянкам со счетом 41:45, а после взяли верх над мексиканками – 45:22. Таким образом, украинки финишировали на седьмом месте в итоговом зачете.

Отметим, что 13 мая на этом же турнире в индивидуальном первенстве Ольга Харлан стала обладательницей чемпионского титула. До этого лидер сборной Украины не участвовала в соревнованиях из-за травмы плеча. В октябре 2016 года Харлан перенесла хирургическое вмешательство и вернулась на дорожку только сейчас.