Сборная Украины по гандболу уступила Чехии в матче квалификации Евро-2018
17:30, 06 мая 2017Другое
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Подопечные Виталия Андронова потерпели поражение в городе Злин.
Чехия - Украина - 32:25 / eurohandball.com
Сборная Украины по гандболу уступила в четвертом матче отборочной группы 4 чемпионата Европы-2018.
В чешском городе Злин "сине-желтые" уступили хозяевам - сборной Чехии со счетом 25:32 (счет после первого тайма - 13:14), сообщает официальный сайт соревнований.
Напомним, 3 мая в Сумах украинцы обыграли чехов со счетом 26:23.
После четырех туров у подопечных Виталия Андронова две победы и два поражения.
Следующий матч квалификации украинцы проведут дома 15 июня с Македонией.
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