Украинец Стаховский после долгого перерыва вернулся в топ-100 лучших теннисистов мира
13:33, 01 мая 2017Другое
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Сергей Стаховский в обновленном рейтинге ATP занимает 96-ю строчку, Александр Долгополов - 83-й.
Сергей Стаховский вновь в первой сотне ATP / open13.fr
Украинский теннисист Сергей Стаховский впервые за полгода вошел в топ-100 рейтинга ATP, сообщает официальный сайт организации.
За неделю Стаховский поднялся на пять строчек и занимает 96-ю позицию (до этого был 101-м). Помог киевлянину с этим выход во второй раунд турнира в Будапеште. С такими темпами Сергей может догнать Александра Долгополова (83-й в рейтинге), который потерял одну позицию за прошлую неделю.
Отдаляется от верхней сотни и Илья Марченко (125-е место в рейтинге).
Лидером рейтинга остается британец Энди Маррей. Отметим возвращение в топ-пятерку Рафаэля Надаля, который выиграл грунтовый турнир в Барселоне. Благодаря этому испанец поднялся с седьмого на пятое место в рейтинге ATP.
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