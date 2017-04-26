Львовская "Галичанка" досрочно выиграла золото чемпионата Украины по гандболу
14:02, 26 апреля 2017Другое
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В решающем матче львовская команда победила соперниц из Херсона с разгромным счетом.
Судьба чемпионства решилась в матче между "Галичанкой" и "Днепрянкой" / handball.net.ua
Львовская "Галичанка" досрочно обеспечила себе звание чемпиона Украины по гандболу среди женских команд. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.
Титул сильнейших львовянки обеспечили себе в Ужгороде, где проходит второй тур финального этапа чемпионата Украины в гандбольной Суперлиге.
В первый игровой день на гандбольной площадке ужгородского СК "Юность" встречались львовская «Галичанка» и херсонская «Днепрянка».
Львовская команда победила с крупным счетом 33:16 (20:8). Таким образом, подопечные Татьяны Штефан и Анжелы Савченко досрочно заняли первое место.
Вторую строчку пока занимают "Карпаты" (Ужгород), на третьей - "Днепрянка" (Херсон).
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