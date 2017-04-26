Львовская "Галичанка" досрочно выиграла золото чемпионата Украины по гандболу

Львовская "Галичанка" досрочно обеспечила себе звание чемпиона Украины по гандболу среди женских команд. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

Титул сильнейших львовянки обеспечили себе в Ужгороде, где проходит второй тур финального этапа чемпионата Украины в гандбольной Суперлиге.

В первый игровой день на гандбольной площадке ужгородского СК "Юность" встречались львовская «Галичанка» и херсонская «Днепрянка».

Львовская команда победила с крупным счетом 33:16 (20:8). Таким образом, подопечные Татьяны Штефан и Анжелы Савченко досрочно заняли первое место.

Вторую строчку пока занимают "Карпаты" (Ужгород), на третьей - "Днепрянка" (Херсон).