Украинка Катерина Козлова выбыла из теннисного турнира в Стамбуле

Украинская теннисистка Катерина Козлова уступила в первом раунде турнира WTA в Стамбуле бельгийке Элисе Мертенс, сообщил официальный сайт WTA.

Козлова продолжает идти без побед на турнирах WTA нынешнего сезона. Не выиграв ни одного матча в основной сетке, она покинула топ-100.

В Стамбуле соперницей Козловой стала 65-я ракетка мира Мертенс, для которой нынешний сезон пока является лучшим в карьере. Катерина Козлова хорошо начала встречу, поведя в первой партии 4:1. Но затем украинку как будто «выключили», она потеряла остроту в своих действиях. В итоге украинка проиграла первую партию - 4:6. Ничего не складывалось и во втором сете, который Козлова также отдала - 1:6.

Сегодня на турецких кортах выступят другие украинки. 16-летняя Даяна Ястремская, сенсационно прошедшая во второй раунд благодаря победе над немкой Андреа Петкович (3:6, 6:0, 6:3), сыграет вторую встречу в Стамбуле против россиянки Анны Калинской.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет первый матч на турнире. Соперницей Элины будет победительница квалифайн-раунда россиянка Виктория Каменская.