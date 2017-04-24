Долгополов опустился на 14 мест в рейтинге АТР, Стаховский на пороге Топ-100

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) в понедельник обнародовала очередной рейтинг игроков, где единственный представитель Украины в Топ-100 Александр Долгополов существенно ухудшил свои позиции, сообщает официальный сайт организации.

На счету украинца 640 баллов и он опустился с 68-й на 82-ю позицию.

Вместе с тем, Сергей Стаховский подялся со 105 на 101 место - 544. А илья Марченко опустился со 116 на 118 место - 477 пунктов.

В десятке сильнейших произошло одно изменение. Победитель турнира в Монте-Карло испанец Рафаэль Надаль поднялся с 7 на 5 место, поменявшись местами с Кеи Нисикори из Японии. Любопытно, что канадец Милош Раонич остался на 6-м месте.

Рейтинг ATP (24 апреля):

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11690 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8085

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5695

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5125

5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 4235

6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4165

7 (5). Кеи Нисикори (Япония) — 4010

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3565

9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3385

10 (13). Давид Гоффен (Бельгия) — 2975

…

82 (68). Александр Долгополов (Украина) — 640

101 (105). Сергей Стаховский (Украина) — 544

118 (116). Илья Марченко (Украина) — 477