Гандбольная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2018

19:03, 21 апреля 2017
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Наши гандболистки сыграют в одной группе с действующими чемпионками Европы сборной Норвегии.

fra2018.ehf-euro.com

В Париже состоялась жеребьевка отборочного турнира к женскому чемпионату Европы по гандболу, сообщает официальный сайт соревнований. 

Сборная Украины попала в группу к действующим чемпионам Европы Норвегии, а также к Хорватии и Швейцарии.

Из группы выходит две лучшие сборные. Также на Евро попадет и обладатель лучшего третьего места среди семи отборочных групп.

Финальный турнир пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.

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Теги: #гандбол#сборная Украины#чемпионат Европы