Гандбольная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2018

В Париже состоялась жеребьевка отборочного турнира к женскому чемпионату Европы по гандболу, сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Украины попала в группу к действующим чемпионам Европы Норвегии, а также к Хорватии и Швейцарии.

Из группы выходит две лучшие сборные. Также на Евро попадет и обладатель лучшего третьего места среди семи отборочных групп.

Финальный турнир пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.