Гандбольная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2018
19:03, 21 апреля 2017Другое
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Наши гандболистки сыграют в одной группе с действующими чемпионками Европы сборной Норвегии.
fra2018.ehf-euro.com
В Париже состоялась жеребьевка отборочного турнира к женскому чемпионату Европы по гандболу, сообщает официальный сайт соревнований.
Сборная Украины попала в группу к действующим чемпионам Европы Норвегии, а также к Хорватии и Швейцарии.
Из группы выходит две лучшие сборные. Также на Евро попадет и обладатель лучшего третьего места среди семи отборочных групп.
Финальный турнир пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.
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