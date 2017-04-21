Перед матчем в Штутгарте украинские теннисистки вышли в вечерних нарядах (фоторепортаж)

22-23 апреля в немецком Штутгарте женская сборная Украины по теннису проведет матч с командой Германии в рамках Кубка Федерации.

Накануне состоялся официальный ужин с участием игроков и официальных лиц сборных Германии и Украины, на котором спортсменки продемонстрировали изысканные вечерние наряды.

«Кубок Федерации. Официальный ужин прошел в помещении музея «Порше». Наша команда - лучшая! Наши девушки - самые красивые!!!», - прокомментировали фотографии на странице Федерации тенниса Украины в facebook.

Напомним, в состав нашей сборной вошли 13-я ракетка мира Элина Свитолина, 43-я в мировом рейтинге Леся Цуренко, Ольга Савчук (№323) и Надежда Киченок (№400).

Команду Германии будут представлять лидер рейтинга WTA Анжелика Кербер, Лаура Зигмунд (№37), Юлия Гергес (№46) и Карина Виттхефт (№69).