Перед матчем в Штутгарте украинские теннисистки вышли в вечерних нарядах (фоторепортаж)

12:47, 21 апреля 2017
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Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ольга Савчук и Надежда Киченок точно самые красивые.

Теннисистки сборной Украины приняли участие в официальном ужине в Штутгарте / www.ftu.org.ua

22-23 апреля в немецком Штутгарте женская сборная Украины по теннису проведет матч с командой Германии в рамках Кубка Федерации.

Накануне состоялся официальный ужин с участием игроков и официальных лиц сборных Германии и Украины, на котором спортсменки продемонстрировали изысканные вечерние наряды.

«Кубок Федерации. Официальный ужин прошел в помещении музея «Порше». Наша команда - лучшая! Наши девушки - самые красивые!!!», - прокомментировали фотографии на странице Федерации тенниса Украины в facebook.

www.ftu.org.ua

Напомним, в состав нашей сборной вошли 13-я ракетка мира Элина Свитолина, 43-я в мировом рейтинге Леся Цуренко, Ольга Савчук (№323) и Надежда Киченок (№400).

Команду Германии будут представлять лидер рейтинга WTA Анжелика Кербер, Лаура Зигмунд (№37), Юлия Гергес (№46) и Карина Виттхефт (№69).

Официальная ужин состоялся в музее
www.ftu.org.ua
Леся Цуренко / www.ftu.org.ua
Надежда Киченок / www.ftu.org.ua

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Теги: #Германия#теннис#сборная Украины#Кубок Федерации