Четверо украинских теннисистов сыграют в основной сетке Открытого чемпионата Франции

Организаторы второго турнира года из серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Франции - обнародовали список игроков, которые будут представлены в основной сетке и квалификации соревнования, сообщает livetennis.it

На кортах "Ролан Гаррос" в основном турнире выступят четыре представителя Украины.

В женском одиночном турнире с первого круга начнет выступления Элина Свитолина, которая единственной из украинок попадает в посев. Также в основной сетке сыграют Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.

Екатерина Козлова стартует в квалификации.

В мужском одиночном турнире Украину в основной сетке точно представит Александр Долгополов.

Сергей Стаховский и Илья Марченко стартуют в квалификации.

"Ролан Гаррос"-2017 пройдет с 28 мая по 11 июня.