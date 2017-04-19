Четверо украинских теннисистов сыграют в основной сетке Открытого чемпионата Франции

16:06, 19 апреля 2017
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Второй турнир сезона серии "Большого шлема" стартует в Париже 28 мая.

Свитолина принесла сборной Украины победу в матче Кубка Федерации с Австралией / 24liveblog.com

Организаторы второго турнира года из серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Франции - обнародовали список игроков, которые будут представлены в основной сетке и квалификации соревнования, сообщает livetennis.it 

На кортах "Ролан Гаррос" в основном турнире выступят четыре представителя Украины.

В женском одиночном турнире с первого круга начнет выступления Элина Свитолина, которая единственной из украинок попадает в посев. Также в основной сетке сыграют Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.

Екатерина Козлова стартует в квалификации.

В мужском одиночном турнире Украину в основной сетке точно представит Александр Долгополов.

Сергей Стаховский и Илья Марченко стартуют в квалификации.

"Ролан Гаррос"-2017 пройдет с 28 мая по 11 июня.

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Теги: #Свитолина#теннис#Ролан Гаррос