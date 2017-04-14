До юношеского Олимпійского фестиваля в Дьоре осталось 100 дней

Сегодня, 14 апреля, остается ровно 100 дней до старта XI летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который впервые в своей истории будет принимать венгерский город Дьор, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

2500 сильнейших атлетов в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран континента будут бороться за награды самого престижного юношеского форума в 10 видах спорта: легкой атлетике, спортивной гимнастике, баскетболе, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе и волейболе.

Планируется, что украинцы будут защищать цвета национального флага в 6 из них: легкой атлетике, спортивной гимнастике, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо и плавании.

Мэр города Дьор и президент Национального олимпийского комитета Венгрии Жолт Боркай одобрительно отозвался о подготовке к XIV ЕЮОФ-2017: «Возведение объектов движется в хорошем темпе, все строительные работы будут завершены в конце мая. Правительство оказывает всестороннюю финансовую поддержку, так как понимает, что новая инфраструктура открывает новые возможности для жителей Дьора, нашей молодежи, а также способствует проведению различных международных соревнований в будущем».

Сейчас олимпийские объекты посетили представители федераций видов спорта, которые представлены в программе Фестиваля, а уже 25 апреля шефы-миссии команд из 50 стран Европы воочию смогут убедиться во всех положительных сдвигах.

В конце мая Олимпийский огонь Европейского юношеского олимпийского фестиваля прибудет до Дьора, чтобы 23 июля дать старт престижным соревнованиям.