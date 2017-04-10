На чемпионате мира по велоспорту выступят 9 украинских спортсменов

16:06, 10 апреля 2017
Другое
110

Турнир стартует 12 апреля в Гонконге.

Любовь Басова / xsport.ua

В ближайшую среду, 12 апреля, в Гонконге стартует чемпионат мира по велосипедному спорту, сообщает НОК Украины.

На главном старте сезона украинская команда будет представлена своим сильнейшим составом - заявка нашей сборной насчитывает 9 спортсменов. 

Читайте такжеУкраинские велосипедисты завоевали две медали на этапе Кубка мира в Лос-АнджелесеСостав сборной Украины:

мужчины: Андрей Винокуров, Роман Гладыш, Виталий Гринев, Тарас Шевчук.

женщины: Любовь Басова, Татьяна Климченко, Оксана Клячина, Анна Нагорная, Елена Старикова.

Как сообщал УНИАН, ЧМ продлится до воскресенья, 16 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#велоспорт#чемпионат мира