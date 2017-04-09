Анбеса Ленчо выиграл киевский полумарафон

Победителем седьмого Киевского марафона Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 стал Анбеса Ленчо из Эфиопии, сообщили УНИАН в пресс-службе соревнований.

Он первым преодолел дистанцию 21, 0975 км с временем 01:03:57. Анбеса установил новый рекорд трассы. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году Тарасом Сало, который финишировал со временем 1:04.41.

“Я чувствую себя очень счастливым. Не могу сказать, что забег был легким, погода, как по мне, немного прохладная и ветреная. Вообще, все прошло замечательно. Особенно силы на протяжении дистанции я не распределял, а просто бежал в одном темпе. Полумарафон - не единственное расстояние, которое я могу бежать - обычно, участвую в забегах разной длины. Сегодня меня поддерживала подруга, которая также принимала участие в забеге вместе со мной”, - поделился впечатлениями после забега победитель.

В этом году среди мужчин вторым и третьим финишировали на главной дистанции Киевского марафона поляк Шимон Шарик с временем 01:05:26 и украинец Роман Романенко с временем 01:05:41 соответственно. Отметим, что Роман также стал победителем Чемпионата Украины, который проходил во время Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017.

Победу среди женщин на дистанции 21 км одержала Бейене Белайнеш из Эфиопии, показав лучшее время - 01:13:58.

Второй финишировала украинка София Яремчук со временем 01:15:04, которая стала чемпионкой Украины среди женщин. Третье место заняла еще одна украинка Вера Овчарук, ее время - 01:16:19.

Как сообщал УНИАН, в этом году Киевский полумарафон претендует на получение бронзового лейбла, который присуждается всемирной федерацией IAAF. Для получения этого статуса организаторы бегового события должны выполнить ряд требований, одно из которых - участие 10 элитных атлетов из 4 разных стран.