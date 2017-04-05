Украинка Хлян выиграла серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике

В Сплите (Хорватия) завершились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 69 кг., где украинка Мария Хлян завоевала серебро в многоборье и две бронзы в отдельных упражнениях, сообщает официальный сайт соревнований.

В первом упражнении - рывке - украинке покорилась штанга весом 99 кг., что позволило ей завоевать бронзовую медаль. Наша спортсменка на 1 кг. отстала от Ребекки Тайлер из Великобритании (100), и на 13 кг. - от россиянки Анастасии Романовой (112).

Еще одна украинка Анна Панова в этом упражнении заняла 6-е место (97 кг.).

Читайте такжеУкраинка Ивасюк стала вице-чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в рывкеВ толчке Хлян показала результат 126 кг. и завоевала бронзу, уступив Анастасии Михайленко из Беларуси (130) и Романовой (131).

Панова подняла штангу весом 115 кг. - 8-е место.

В итоге, по сумме двух упражнений, чемпионкой Европы стала россиянка Романова (243 кг.), серебро - у Хлян (225), бронза - у Михайленко (225). У Пановой - 212 кг. и 7-е место в итоговом протоколе.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Хорватии со 2 по 8 апреля.