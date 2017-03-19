Украинские гимнастки завоевали пять медалей во второй день Кубка Дерюгиной

В Киеве продолжается этап Гран-при по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной", где во второй день соревнований украинки завоевали пять медалей, сообщает официальный сайт турнира.

В основном турнире на счету нашей команды две «бронзы» - у Виктории Мазур (в упражнении с обручем) и у Елены Дьяченко (с лентой).

Победительницей второго дня соревнований стала россиянка Юлия Бравикова. Она выиграла финалы с булавами и лентой, а также стала второй с обручем. Еще одна россиянка Полина Хонина, которая выиграла накануне в многоборье, повезет домой три серебряные медали (мяч, булавы, лента).

Кроме Бравиковой, на первую ступень пьедестала поднималась Виктория Филановски из Израиля (за упражнение с обручем) и болгарка Катрин Тасева (мяч). Филановски также стала третьей с мячом, булавами и лентой (в последнем финале «бронзу» поделили Филановски и Дьяченко).

На счету нашей сборной есть также две золотых медали – у группы сеньорок (многоборье) и у юниорки Кристины Пограничной (многоборье).

В юниорских групповых упражнениях наши спортсменки выиграли еще одну бронзовую медаль.

Как сообщал УНИАН, Кубок Дерюгиной проходит в Киеве с 17 по 19 марта.