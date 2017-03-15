Владыко переизбран президентом Ассоциации футзала Украины

15 марта в Министерстве молодежи и спорта проходит VII Отчетно-выборная конференция Ассоциации футзала Украины, основным вопросом которой было избрание президента АФУ на ближайший четырехлетний период, сообщает Sport.ua.

На эту должность баллотировались три кандидата – Сергей Владыко, Геннадий Лисенчук и Сергей Бабиков. однако в ходе выступлений Геннадий Лисенчук снял свою кандидатуру.

В результате закрытого голосования большинством голосов президентом АФУ был избран Сергей Владыко, возглавлявший ассоциацию в предыдущий период, с 2013-го по 2017-й год.

За Сергея Владыко свои голоса отдали 69 делегатов конференции. за Сергея Бабикова – 5.

Сборная Украины по мини-футболу - одна из сильнейших национальных команд в игровых видах спорта, постоянный участник мировых и европейских первенств. Дважды становилась вице-чемпионом Европы, на ЧМ-2016 дошла до 1/8 финала, где проиграла команде Аргентины (0:1).