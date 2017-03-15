Министр спорта Украины объявил о начале сборе средств для иска шашиста Аникеева в CAS на Международную федерацию шашек

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объявил о сборе средств для подачи иска в Спортивный арбитражный суд в Лозанне Международной федерации шашек (IDF) по поводу дисквалификации украинского шашиста, чемпиона мира Юрия Аникеева, сообщается на странице Жданова в Facebook.

"Начат общественный сбор средств для защиты прав, чести и достоинства чемпиона Украины и мира по шашкам Юрия Аникеева, который был незаконно дисквалифицирован на 3 года пророссийской Международной федерацией шашек (IDF).

Читайте такжеШашист Аникеев: Международной федерации шашек не понравилось, что я везде мелькаю в вышиванке… Открыто в вину это никто не вменял, но в кулуарах об этом говорилиТеперь, это уже не просто борьба на словах. Готовится серьезный иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. С Юрием и Федерацией шашек Украины уже работает адвокат, которого помогло найти Министерство. Также мы предоставляем всю необходимую информационную поддержку.

Всего для подачи иска в Международный арбитражный суд в Лозанне и эффективной защиты прав Юрия Аникеева необходимо собрать 5000 евро. Последний срок подачи иска 23 марта 2017 года", - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, Международной федерацией шашек (IDF) было принято решение дисквалифицировать международного гроссмейстера Юрия Аникеева с лишением его права участвовать в чемпионате Европы по шашкам-64 . Правления IDF в Санкт-Петербурге разместило это решение, принятое 15 октября 2016, на своем сайте с таким обоснованием "за многократные случаи публикации тенденциозной и недостоверной информации о деятельности IDF и высказываний, наносящих ущерб ее имиджу и имиджу шашкам-64 в целом".