Свитолина с большим трудом выиграла стартовый матч теннисного турнира в Индиан-Уэллс

В американском Индиан-Уэллс состоялся матч второго круга теннисного турнира BNP Paribas Open, в котором украинка Элина Свитолина с большим трудом обыграла китаянку Ван Цян, сообщает официальный сайт турнира.

Украинка проиграла первый сет со счетом 3:6, выиграла второй - 6:3, а в третьей решающей партии победила только на тай-брейке - 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 38 минут.

За это время украинка сделал один эйс (два - у соперницы), допустила 8 двойных ошибок (4), подала 56 процентов первых подач (58).

Свитолина - единственная украинка в женской сетке турнира, продолжающая борьбу за победу. Ранее свои матчи проиграли Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.

В мужском турнире до второго круга дошел Александр Долгополов, который свой матч этого этапа соревнований сыграет в ночь на воскресенье, 12 марта.

Как сообщал УНИАН, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 19 марта.