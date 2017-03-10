Украинец Пидручный попал в Топ-30 спринта на этапе Кубка мира по биатлону

В Контиолахти (Финляндия) завершилась мужская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, который занял 26-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен допустил один промах на огневом рубеже и отстал от победителя гонки на 1 минуту 10,4 секунды.

Артем Прима, также допустивший 1 промах, финишировал 42-м с отставанием в 1 минут 26,0 секунды, Сергей Семенов - 47-м - 1 минута 51,9 секунды (3 промаха), Александр Жирный - 57-м - 2 минуты 11,5 секунды (2), Владимир Семаков - 59-м - 2 минуты 15,1 секунды (2).

Победу в гонке одержал Мартен Фуркад с результатом 22 минуты 17,0 секунды (1 промах), 2-е место у Ондржея Моравеца из Чехии - 0,6 секунды отставания (0), третье - у Эмиля Хегле Свендсена из Норвегии - 9,4 секунды отставания (0).

Сегодня вечером также состоится женская спринтерская гонка.

Этап КМ в Финляндии продлится до воскресенья, 12 марта.