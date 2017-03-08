Шпажистка Бровко и саблист Писаренко стали серебряными призерами чемпионата Европы по фехтованию

В болгарском Пловдиве проходит чемпионат Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов, где на счету сборной Украины уже 2 серебряные медали, сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

Накануне шпажистка Инна Бровко завоевала серебряную медаль континентального первенства среди юниоров, уступив в финальном поединке 8-му номеру мирового рейтинга израильтянке Вере Майе Дэви Каневски со счетом 13:15.

До этого Бровко удачно прошла групповой раунд, записав на свой счет 6 побед из 6. В туре прямого выбывания украинка стартовала под 3-м номером квалификации. В 1/32 турнирной таблицы Инна обыграла эстонку Кармен-Лии Таграмаа со счетом 15:10, далее взяла верх над сербской фехтовальщицей Мартой Грияк – 15:13, а в 1/8 финала не испытала трудностей в бою с британкой Даниель Лоусон – 15:9. В 1/4 чемпионата украинская шпажистка вырвала путевку в полуфинал турнира, выиграв в напряженной борьбе у Николь Гавриленко из Израиля с перевесом в один укол – 15:14. А вот бой за попадание в финал дался представительнице сборной Украины намного легче: в 1/2 турнирной таблицы Бровко без проблем прошла чемпионку мира среди кадетов-2016 Алессандру Боцца из Италии, завершив поединок со счетом 15:7 в свою пользу. К сожалению, золотая награда украинке не покорилась. Как сообщалось ранее, Инне Бровко не хватило всего лишь двух уколов до чемпионского титула в противостоянии с Каневски.

Ранее, на турнире кадетов, серебро завоевал саблист Иван Писаренко.

В групповом этапе состязаний Иван добыл три победы и потерпел два поражения, после чего стартовал в туре прямого выбывания под 30-м номером общей квалификации. В 1/32 финала украинский саблист выиграл у Николоза Чеишвили из Грузии со счетом 15:8, а далее сумел выбить из борьбы 3-й номер квалификации Ялина Сахина из Турции, обыграв соперника со счетом 15:10. В 1/8 финала Писаренко одержал верх над венгром Баласом Кайзером – 15:6, а после не испытал трудностей в поединке с хозяином соревнований Галином Геновым – 15:7. В полуфинале украинец победил еще одного венгерского фехтовальщика Мора Милашшина, завершив бой со счетом 15:13 в свою пользу.

В финале чемпионата Европы Иван Писаренко встретился с турком Ибрахимом Ахмедом Акаром. Сначала борьба шла на равных, но в скором времени украинскому саблисту удалось вырваться вперед – 9:6. Однако удержать это преимущество Иван Писаренко не смог, и уже после небольшого перерыва во время боя оппонент украинца сумел не только сравнять счет, но и вырваться вперед. К сожалению, Писаренко так и не сумел догнать своего соперника, и поединок завершился в пользу турецкого фехтовальщика со счетом 15:11.