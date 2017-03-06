На гимнастическом "Кубке Дерюгиной" впервые состоится юниорский турнир

17-19 марта в столичном Дворце спорта состоится традиционный международный турнир "Кубок Дерюгиной-2017" по художественной гимнастике, сообщили УНИАН в пресс-службе турнира.

В 2017-м году «Кубок Дерюгиной» состоится уже в 22-й раз.

Нынешний турнир будет приурочен к юбилею легендарного тренера, Героя Украины, президента Федерации гимнастики Украины Альбины Дерюгиной, которой исполняется 85 лет.

Читайте такжеРизатдинова стала лучшей спортсменкой Украины в сентябреСоревновательная программа, в которой примут участие ведущие гимнастки со всего мира, по традиции включит в себя многоборье и финалы в отдельных упражнениях.

Кроме того, в рамках Кубка впервые пойдет турнир среди юниоров, который играет важную роль для привлечения детей и популяризации этого вида спорта.

Как сообщал УНИАН, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро украинка Анна Ризатдинова завоевала бронзовую медаль.