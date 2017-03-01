Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по борьбе 2018 года

Ассоциация спортивной борьбы Украины подала заявку в Международную федерацию борьбы (FILA) на проведение чемпионата Европы 2018 года, сообщил главный тренер сборной Украины по вольной борьбе Руслан Савлохов на пресс-конференции в Киеве.

В случае положительного решения турнир по всем трем видам борьбы - вольная, греко-римская, женская - в 2018 году будет принимать Киев.

Читайте такжеВ Харькове прошел всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная«Я надеюсь, на победу нашей заявки. Мы получили поддержку Министерства молодежи и спорта Украины. Думаю, после проведения в этом году Евровидения, чемпионатов Европы по боксу и прыжкам в воду, а также чемпионата мира по хоккею, нам будет легче после них в плане организации», – заявил Руслан Савлохов.

3-4 марта в Киеве состоится традиционный международный турнир по борьбе, в котором примут участие представители 22 стран. В частности, столицу Украины посетят две олимпийские чемпионки - американка Хелен Марулис и Эрика Вайбе из Канады.

Кроме того, в Киеве будут все сильнейшие украинские борцы, включая серебряного призера Олимпийских игры в Рио-де-Жанейро Жана Беленюка.