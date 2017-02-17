Теннисист Долгополов впервые за год сыграет в полуфинале турнира АТР

В Буэнос-Айресе (Аргентина) состоялся четвертьфинальный матч теннисного турнира Argentina Open серии ATP World Tour 250, в котором Александр Долгополов обыграл Геральда Мельцера из Австрии, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4.

Лидер украинского мужского тенниса одержал третью победу подряд в двух партиях в столице Аргентины и впервые за год сыграет в полуфинале турнира АТР (в последний раз Долгополов сыграл в полуфинале на турнире в Акапулько, где уступил Бернарду Томичу).

В стартовом сете австриец первым сделал брейк (в седьмом гейме), но Долгополов тут же сумел вернуть подачу. В двенадцатом гейме Мельцер не смог удержать свою подачу, допустив двойную ошибку на первом сетболе.

Во втором сете Долгополов вышел в лидеры после брейка в четвертом гейме (3-1), но теперь уже Мельцер сумел вернуть утерянную подачу и выровнять счет (4-4). Однако в десятом гейме австриец "под ноль" проигрывает свою подачу и Долгополов оформляет путевку в полуфинал.

В противостоянии за выход в финал его ждет четвертый сеяный Пабло Каррено-Буста из Испании.

Как сообщал УНИАН, турнир в Буэнос-Айресе продлится до 19 февраля.