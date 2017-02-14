Сборная Украины сыграет с Германией в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису
12:43, 14 февраля 2017Другое
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Матч состоится 22-23 апреля в Германии.
Украинки сыграют с немками в плей-офф Мировой группы / twitter.com/UkrainianTennis
Сборная Украины сыграет с командой Германии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису, сообщает официальный сайт турнира.
Сгласно жеребьевке, которая состоялась сегодня, матч пройдет в Германии.
В трех остальных парах сойдутся команды:
Франция - Испания
Россия - Бельгия
Словакия - Нидерланды
Победители этих матчей в следующем сезоне-2018 выступят в Мировой группе I, компании восьми сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих Кубок Федерации.
Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные сборная Украины обыграла команду Австралии (3:1) в матче Мировой группы II турнира.
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