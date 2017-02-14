Сборная Украины сыграет с Германией в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису

Сборная Украины сыграет с командой Германии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису, сообщает официальный сайт турнира.

Сгласно жеребьевке, которая состоялась сегодня, матч пройдет в Германии.

В трех остальных парах сойдутся команды:

Франция - Испания

Россия - Бельгия

Словакия - Нидерланды

Победители этих матчей в следующем сезоне-2018 выступят в Мировой группе I, компании восьми сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих Кубок Федерации.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные сборная Украины обыграла команду Австралии (3:1) в матче Мировой группы II турнира.