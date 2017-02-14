Сборная Украины сыграет с Германией в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису

12:43, 14 февраля 2017
Другое
212

Матч состоится 22-23 апреля в Германии.

Украинки сыграют с немками в плей-офф Мировой группы / twitter.com/UkrainianTennis

Сборная Украины сыграет с командой Германии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису, сообщает официальный сайт турнира.

Сгласно жеребьевке, которая состоялась сегодня, матч пройдет в Германии.

В трех остальных парах сойдутся команды:

Франция - Испания

Россия - Бельгия

Словакия - Нидерланды

Победители этих матчей в следующем сезоне-2018 выступят в Мировой группе I, компании восьми сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих Кубок Федерации.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные сборная Украины обыграла команду Австралии (3:1) в матче Мировой группы II турнира. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter