Свитолина выиграла теннисный турнир в Тайбэе

В Тайбэе завершился финальный матч теннисного турнира серии WTA Taiwan Open, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Пенг Шуай из Китая, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2.

Украинка, которая была посеяна на этом турнире под первым номером благодаря высокому рейтингу, подтвердила звание сильнейшей на практике.

Поединок продолжался 1 час 8 минут. Свитолина выиграла шесть геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Элины шесть эйсов и две двойных ошибки. Китаянка также два раза ошиблась на подаче, но ни разу не подала навылет. Благодаря победе украинка сравняла счет в личном противостоянии с Пэн Шуай – 1:1.

Для Свитолиной этот титул стал первым в сезоне и пятым в карьере.

За свой успех на турнире Taiwan Open Элина получит 280 рейтинговых очков и $43.000 призовых.