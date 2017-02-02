Украинский велогонщик Гривко снят с Тура Дубая-2017 за удар локтем соперника

Украинский гонщик команды Astana Андрей Гривко был снят с Тура Дубая-2017 за то, что во время 3-го этапа ударил в лицо немецкого гонщика команды Quick Step Floors Марселя Киттеля, являющегося лидером гонки, сообщает Velolive.

Сразу после финиша Киттель потребовал, чтобы Андрей Гривко был наказан. В свою очередь, команда Astana публично принесла извинения Марселю Киттелю и его команде за поведение своего гонщика.

По словам Киттеля, как только гонщики поехали под боковым ветром началась борьба за позиции. "В таком случае нормально, когда иногда ты толкаешь других. Я старался вернуться в построения вместе с одним из его молодых товарищей по команде. Ему это не понравилось. Тогда я попытался объехать, и оказался между Гривко и его товарищем по команде, мне пришлось немного толкнуть Гривко, но я не отрывал руки от руля. Я попытался поговорить с молодым гонщиком о том, зачем он так рискует, и в этот момент получил удар в лицо.

Я не приму от него извинений. Это не имеет ничего общего с велоспортом. То, что сделал Гривко – позорит наш прекрасный спорт», - добавил немец.