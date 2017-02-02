Российских олимпийцев будет одевать дизайнер нашумевших футболок "Не смешите мои Искандеры"
Компания ZA Спорт будет официальным экипировщиком Олимпийской команды России.
Вместо компании Bosco экипировку для российских олимпийцев будет производить компания ZA Sport. Сообщение о смене официального экипировщика было опубликовано 2 февраля в Twitter Олимпийского комитета России.
РБК со ссылкой на данные базы СПАРК сообщает, что учредителем ООО «За Спорт» является Анастасия Задорина. Журнал Forbes в апреле 2016 года писал, что Анастасия Задорина является дочерью руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина.
Анастасия Задорина — дизайнер футболок с надписями «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры», на которые в 2014 году в рамках проводившейся в Москве акции предлагалось обменять одежду иностранного производства, добавляет Meduza.
Задорина также является учредителем еще восьми компаний, включая ООО «Экипспорт», которая поставляла форму для спартакиады «Транснефти».