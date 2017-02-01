Украинские бегуньи получат бронзовые медали ОИ-2012 в эстафете после дисквалификации россиянок

13:16, 01 февраля 2017
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Наша команда финишировала в финале дистанции 4х400 метров на 4-м месте.

Украинки получат бронзовые медали Игр в Лондоне / noc-ukr.org

Международный олимпийский комитет принял решение лишить женскую команду России по легкой атлетике в эстафете 4х400 метров серебряной награды Игр в Лондоне-2012, сообщает официальный сайт МОК.

Причиной дисквалификации стал допинг, обнаруженный в организме Антонины Кривошапки.

Все результаты спортсменки на Олимпиаде в Лондоне аннулированы.

Таким образом, серебряные награды Игр в Лондоне получат спортсменки Ямайки, бронзовые - команда Украины, которая финишировала на 4-м месте.

В составе женской украинской команды в эстафете 4х400 м на играх в Лондоне бежали Алина Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Ярощук и Наталья Пигида.

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