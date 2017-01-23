Восьмикратный чемпион мира по биатлону вынужден будет пройти национальный отбор на ЧМ-2017

Восьмикратный чемпион мира по биатлону, норвежец Тарьей Бё вынужден будет принять участие в Кубке Норвегии, чтобы пройти отбор в состав национальной сборной на мировое первенство нынешнего года, сообщает NRK.

Бё не выступал ни в одной гонке Кубка мира сезона 2016/17 из-за проблем со здоровьем,

Тренер сборной Норвегии Эгиль Кристиансен отмечает, что Бе уже приступил к тренировкам и в его состоянии "наблюдается заметный прогресс".

Чемпионат мира по биатлону в нынешнем году состоится в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля.