Australian Open: Федерер вышел в четвертьфинал, первые ракетки мира Маррей и Кербер выбыли из борьбы

В Мельбурне состоялись матчи 7-го дня Открытого чемпионата Австралии по теннису, где экс-первая ракетка мира Роджер Федерер обыграл Кеи Нисикори из Японии, а нынешняя первая ракетка мира британец Энди Маррей сенсационно уступил Мише Звереву из Германии, сообщает официальный сайт турнира.

Экс-первый номер мирового рейтинга, один из самых титулованных и лучших теннисистов истории Роджер Федерер, вернувшийся на корт после полугодичного перерыва из-за травмы, одержал четвертую победу подряд. Матч с Нисикори оказался чрезвычайно напряженным и продлился все предполагаемые реламентом пять сетов. Федерер на тай-брейке проиграл первый сет (4:7), уверенно выиграл два последующих, проиграл четвертую партию, но сумел вырвать победу в матче в решающем пятом сете - 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.

В свою очередь, нынешний лидер мирового рейтинга Маррей в игре с Мишей Зверевым провел четыре сета, из которых выиграл только один, но ни разу в матче не вел в счете - 5:7, 7:5, 2:6, 4:6.

В женском турнире первая ракетка мира Ангелик Кербер из Германии не менее неожиданно уступила Коко Вандевеге из США - 2:6, 3:6.

Как сообщал УНИАН, ранее свой матч второго круга также проиграл второй номер мирового рейтинга и победитель Открытого чемпионата Австралии-2016 Новак Джокович из Сербии.

Australian Open-2017 проходит в Мельбурне с 16 по 29 января.