Свитолина вышла в третий круг Australian Open
10:09, 18 января 2017Другое
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Украинка обыграла американку Боусрап.
Свитолина легко справилась с оппоненткой во втором круге соревнований / Reuters
В Мельбурне проходят матчи второго круга Открытого чепионата Австралии по теннису, в одном из которых украинка Элина Свитолина победила американку Джулию Боусрап, сообщает официальный сайт соревнований.
Читайте такжеДолгополов сыграет во втором круге Australian Open с французом МонфисомДля победы над 119-й ракеткой мира украинской теннисистке, которая занимает 13-ю строчку рейтинга, потребовалось два сета - 6:4, 6:1.
Поединок длился 1 час 16 минут.
За выход в четвертый круг соревнований Свитолина сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
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