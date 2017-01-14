Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 спринта на этапе Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) завершилась женская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой украинские спортсменки не сумели попасть в десятку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучшая из наши спортсменок Юлия Джима заняла 11-е место. Спортсменка допустила 2 промаха на огневых рубежах и отстала от победительницы в итоге на 1 минуту 29,1 секунды. 26-е место заняла Ирина Меркушина (1 промах, 1 минута 55,7 секунды отставания), 33-е место - у Валентины Семеренко - 2 промаха, 2 минуты 09,6 секунды отставания. Елена Пидгрушная финишировала 48-й (2, 2:36,0), 52-й - Ирина Варвинец (1, 2:44,7).

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Победу одержала Кайса Маккарайнен (Финляндия), преодолевшая дистанцию за 19 минут 11,8 секунды. На 24 секунды от победительницы отстала Габриэла Коукалова из Чехии, на 33,8 секунды - Лаура Дальмайер из Германии. Никто из них не допустил промахов на дистанции.

В заключительный день этапа - воскресенье, состоятся две заключительные гонки этапа мужская и женская гонки преследования.