Украинские биатлонистки заняли 4-е место в эстафете на этапе Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) состоялась женская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в котором сборная Украины заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда отстала от победителей всего на 8,8 секунды.

Украинки выступали в составе Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.

Читайте такжеМужская сборная Украины вошла в четверку сильнейших в эстафете этапа Кубка мира по биатлонуНаши спортсменки показывали достаточно ровную стрельбу и скорость прохождения трассы. А после последней стрельбы Елена Пидгрушная и ее соперница из сборной Франции уходили практически одновременно. Тем не менее, француженки на последнем отрезке дистанции сумели обогнать не только украинок, но и представительницу квартета из Норвегии.

Победу в гонке одержала сборная Германии - 1 час 09 минут 53,0 секунды. У команды Франции 3,5 секунды отставания, у Норвегии - 4,5 секунды, Украины - 8,8. Любопытно, что у финишировавшей на 5-м месте команды Италии 1 минута 51,5 секунды отставания.

Как сообщал УНИАН, этап КМ в Германии продолжится в пятницу-субботу, когда состоятся мужская и женская спринтерские гонки, а в воскресенье - две гонки преследования.