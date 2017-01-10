Долгополов проиграл в первом же круге теннисного турнира в Сиднее

В Сиднее состоялись матчи первого круга теннисного турнира Apia international Sydney, в одном из которых украинец Александр Долгополов уступил Жилю Мюллеру из Люксембурга, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 5:7.

Украинец уверенно начал матч и выиграл первый сет. Но, вторая партия была зеркальным отражением первой, а в решающей третьей, при счете 5:5, Мюллер сумел сделать "лишний" брейк, выиграв два гейма подряд.

Читайте такжеДолгополов проиграл Надалю на теннисном турнире в БрисбенеТаким образом, Долгополов проиграл восьмой матч подряд. Он не может выйти хотябы во второй раунд турнира уже на восьми соревнованиях. В новом 2017-м году он проиграл уже во второй раз.

Турнир в Сиднее проходит с 8 по 14 января.