Российские лыжники в январе лишатся медалей ОИ-2014 - СМИ

Российские лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин в январе лишатся медалей, завоеванных ими на Олимпийских играх в Сочи, сообщает Sovsport со ссылкой на финскую Iltalehti.

Оба спортсмена упоминаются в докладе главы Независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена и подозреваются в употреблении запрещенных препаратов и махинациях с допинг-пробами.

Читайте такжеСборную России по лыжным гонкам могут дисквалифицировать в полном составе - СМИ- Скорее всего, у Легкова и Вылегжанина отберут олимпийские медали в январе, - сообщил финскому изданию свой источник.

Сейчас оба лыжника временно отстранены от международных соревнований до принятия окончательного решения.

Как сообщал УНИАН, на Олимпиаде в Сочи Легков завоевал золото в гонке на 50 км, а Вылегжанин завоевал три серебра: в эстафете 4х10 км, командном классическом спринте и в гонке на 50 км.