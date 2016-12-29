Средневековый бой признали видом спорта в Украине
13:10, 29 декабря 2016Другое
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Министерство спорта внесло в официальный реестр три новых вида спорта.
В Украине признали средневековый бой видом спорта / izvestia.nikolaev.ua
Министерство молодежи и спорта Украины внесло в реестр признанных видов спорта в стране три новых вида – киокушинкай карате уния, спорт с летающим диском (фрисби) и средневековый бой. Об этом сообщает газета "Сегодня".
В то же время было отказано в признании таких видов спорта, как бразильский джиу джитсу, комбат самозащита ИСО и рафтинг.
В список олимпийских видов спорта были добавлены карате и скалолазание.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что в Украине признали фрисби новым видом спорта.
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