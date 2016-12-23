Объявлен полный состав участников Рождественской гонки по биатлону

Оргкомитет "Рождественской гонки" по биатлону в Гельзенкирхене объявил полный состав участников соревнований, которые по традиции пройдут после католического Рождества и в предверии Нового года, сообщает Федерация биатлона Украины.

В списке десять пар - две из Германии, и по одной - из Франции, Чехии, Италии, Норвегии, России, Австрии, Украины и Канады.

Полный список участников:

Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (Франция)

Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Германия)

Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (Германия)

Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (Чехия)

Доротея Вирер / Доминик Виндиш (Италия)

Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (Норвегия)

Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (Россия)

Лиза Тереза Хаузер / Симон Эдер (Австрия)

Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (Украина)

Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (Канада)

"Рождественская гонка" - ежегодный коммерческий старт, который не входит в перечень официальный соревнований IBU. Соревнования проводятся с 2002-го года. В гонке регулярно участвуют многие сильнейшие биатлонисты мира. В 2008-м году соревнования выиграли украинцы Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля. В 2014-м их достижение повторили Валя Семеренко и Сергей Семенов.

В нынешнем году "Рождественская гонка" в Гельзенкирхене состоится 28 декабря.