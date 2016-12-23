Объявлен полный состав участников Рождественской гонки по биатлону
В соревнованиях в Гельзенкирхене примут участие десять пар спортсменов.
Оргкомитет "Рождественской гонки" по биатлону в Гельзенкирхене объявил полный состав участников соревнований, которые по традиции пройдут после католического Рождества и в предверии Нового года, сообщает Федерация биатлона Украины.
В списке десять пар - две из Германии, и по одной - из Франции, Чехии, Италии, Норвегии, России, Австрии, Украины и Канады.
Полный список участников:
Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (Франция)
Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Германия)
Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (Германия)
Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (Чехия)
Доротея Вирер / Доминик Виндиш (Италия)
Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (Норвегия)
Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (Россия)
Лиза Тереза Хаузер / Симон Эдер (Австрия)
Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (Украина)
Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (Канада)
"Рождественская гонка" - ежегодный коммерческий старт, который не входит в перечень официальный соревнований IBU. Соревнования проводятся с 2002-го года. В гонке регулярно участвуют многие сильнейшие биатлонисты мира. В 2008-м году соревнования выиграли украинцы Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля. В 2014-м их достижение повторили Валя Семеренко и Сергей Семенов.
В нынешнем году "Рождественская гонка" в Гельзенкирхене состоится 28 декабря.