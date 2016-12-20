Двукратную чемпионку Уимблдона ограбили и ранили в собственной квартире
13:57, 20 декабря 2016Другое
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Петра Квитова стала жертвой разбойного нападения.
Петра Квитова / Reuters
Чешская теннисистка Петра Квитова стала жертвой разбойного нападения, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел сегодня утром в чешском городе Простейов, когда 26-летняя спортсменка находилась в своей квартире. По словам агента теннисистки Карела Тейкала, грабитель был вооружен ножем и травмировал руку Квитовой. Жизни теннисистки ничего не угрожает.
Напомним, Петра Квитова является двукратной чемпионкой Уимблдона - одного из престижнейших теннисных турниров в мире. Чешка, которая ныне находится на 11-й строчке рейтинга WTA, выигрывала эти соревнования в 2011 и 2014 годах.
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