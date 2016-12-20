Двукратную чемпионку Уимблдона ограбили и ранили в собственной квартире

Чешская теннисистка Петра Квитова стала жертвой разбойного нападения, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел сегодня утром в чешском городе Простейов, когда 26-летняя спортсменка находилась в своей квартире. По словам агента теннисистки Карела Тейкала, грабитель был вооружен ножем и травмировал руку Квитовой. Жизни теннисистки ничего не угрожает.

Напомним, Петра Квитова является двукратной чемпионкой Уимблдона - одного из престижнейших теннисных турниров в мире. Чешка, которая ныне находится на 11-й строчке рейтинга WTA, выигрывала эти соревнования в 2011 и 2014 годах.