Лучшая теннисистка Украины сменила тренера

Габриэль Урпи станет новым тренером украинской теннисистки Элины Свитолиной (14-й номер мирового рейтинга WTA), сообщает официальный сайт менеджерского агентства Свитолиной "Top Five".

Во время своей успешной тренерской карьеры Урпи работал с Санчес-Викарио - победительницей двух турниров "Большого шлема" под его руководством в одиночном разряде и трех - в парном, Кончитой Мартинес (она вышла в финал Australian Open и выиграла Кубок Федерации), Флавией Пеннеттой (ворвалась в топ-10 рейтинга WTA впервые, когда работала с Урпи).

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Тьерри Аксьон пополнит штаб команды Элины в качестве специального консультанта.

Кроме того, к команде Элины присоединился новый спарринг-партнер Эндрю Беттльз, теннисист из Великобритании, который ранее работал с бывшей первой ракеткой мира Аной Иванович.

В ближайшие дни Элина и ее новая команда будут работать в Париже. Она проведет свой тренировочный лагерь в межсезонье в Париже до начала серии турниров в Австралии. Новый сезон украинка начнет в Брисбене (турнир начинается 2 января 2017 г.).