Две украинские биатлонистки могут перейти в сборную Молдовы

Украинские биатлонистки Алла Гиленко и Анастасия Ничипоренко могут перейти в сборную Молдовы. Об этом в интервью UA:Перший сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, сообщает Tribuna.ua.

По его словам, инициатором такого решения выступает главный тренер женской команды Николай Зоц.

"Кто еще из украинок может выступать за другие страны? Это вопрос Зоца. Он планирует отправить Гиленко и Ничипоренко выступать за Молдову.

Какая у меня позиция? Я создаю возможность, чтобы была команда, они могут расти, как растут [Кристина] Дмитренко, [Юлия] Журавок и другие. Я никогда не буду против спортсмена, но считаю, что это неправильно. Мы не будем ломать им карьеры, но еще будем разговаривать по этому поводу", – сказал Брынзак.

Отметим, что 24-летняя Гиленко выиграла в составе сборной Украины бронзовую медаль в смешанной эстафете на чемпионате Европы в 2013 года. 21-летняя Анастасия Ничипоренко добивалась успехов лишь на юниорском уровне.

Напомним, сегодня украинка Юлия Джима завершила на девятом месте гонку преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.