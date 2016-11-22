Карякин выиграл у Карлсена восьмую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам

В Нью-Йорке (США) завершилась восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в которой чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами проиграл россиянину Сергею Карякину, сообщает официальный сайт Междунардной федерации шахмат (FIDE).

Эта партия стала первой результативной в матче. До этого все шесть партий завершились вничью.

Карлсен признал свое пражение после 52-го хода, так как ему пришлось бы играть комбинацию с безнадежным эндшпилем в следующие четыре хода.

Более того, затем Карлсен досрочно покинул пресс-конференцию, не дождавшись своего соперника. По регламенту соревнований, этот поступок обернется для действующего чемпиона мира штрафом в 10 процентов от призовых, заработанных за матч.

Как сообщал УНИАН, матч за звание чемпиона мира в Нью-Йорке продлится 12 партий с классическим контролем времени, или до того момента, пока один из гроссмейстеров не наберет 6,5 очков. В случае ничьей (6:6) в последний день состоится тай-брейк.

Карякин родился в Симферополе в 1990-м году и до июля 2009 года (19 лет) представлял Украину. Затем получил гражданство РФ и стал выступать под флагом этой страны.