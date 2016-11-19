Международная федерация гимнастики запретила выполнять прыжок имени украинца Радивилова

Международная федерация гимнастики (FIG) запретила выполнять один из пяти включенных в программу Олимпиады-2016 в Рио-де- Жанейро новых элементов – опорный прыжок The Radivilov. Об этом со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики пишет ТАСС.

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"Было принято решение о запрете тройного сальто (вперед или назад) в период с 2017 по 2020 годы", - говорится в сообщении пресс-службы FIG.

Прием исполняется лицом вперед, отталкиваясь от опорного мостика. Спортсмен должен сделать тройное сальто в воздухе перед приземлением. Некоторые специалисты и ранее заявляли, что, несмотря на зрелищность, прыжок The Radivilov чреват тяжелыми травмами.

Как сообщал УНИАН, ранее Международная федерация гимнастика (FIG) выбрала пять новых элементов в спортивной гимнастике, которые после Олимпиады-2016 могли получить имена спортсменов.

Среди них был прыжок The Radivilov, предусматривающий три оборота гимнаста в воздухе перед приземлением на ноги. Для того, чтобы этот элемент получил название The Radivilov, украинцу Игорю Радивилову нужно было повторить этот прыжок, который он уже выполнял на Олимпиаде-2012, за что получил бронзовую медаль.

В Рио Радивилов предпринял попытку повторить данный элемент, но в конце выполнения упражнения неудачно приземлился, едва не упав. За это судьи сняли со украинца баллы, и Радивилов занял последнее среди всех участников финала восьмое место. Тем не менее, один факт того, что судьи засчитали прыжок, позволил FIG включить элемент в международные правила.