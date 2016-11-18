Украинские спортсмены лишены двух медалей Олимпиады-2008 из-за допинга

Международный олимпийский комитет выпустил релиз, в котором обнародовал очередную порцию результатов проверок допинг-тестов спортсменов, по итогам предыдущих Олимпиад, где упоянул имена трех украинских спортсменов, двое из которых призеры Игр, сообщается на официальном сайте МОК.

Пго результатам дополнительных проверок допинг-проб взятых на Олимпиаде-2008 в Пекине, медалей лишены штангистка Наталья Давыдова и прыгун с шестом Денис Юрченко.

Давыдова завоевала бронзу, выступая в соревнованиях в весовой категории до 69 кг. Юрченко в прыжках с шестом также завоевал бронзу. В организме спортсменов обнаружен туринабол.

"МОК просит Национальный олимпийский комитет Украины посодействовать в оперативном изъятии у Давыдовой и Юрченко олимпийских медалей и соответствующих документов", - отмечается в релизе.

В список МОК попала и Вита Паламар – украинская прыгунья в высоту на Олимпиаде-2008 заняла пятое место. В организме спортсменки также обнаружен туринабол. Пекинский результат Паламар аннулирован, украинка должна вернуть диплом за высокое место на Олимпийских играх.

Олимпиада в Пекине состоялась с 8 по 24 августа 2008 года. На тех играх сборная Украины завоевала 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых наград (27) и заняла 11-е место в общекомандном зачете.