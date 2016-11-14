Украинец Матвейчук финишировал вторым на полумарафоне в Италии

Соревнования состоялись в Рива-дель-Гарда

Украинец Александр Матвийчук финишировал вторым на международном полумарафоне Garda Trentino Half Marathon, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины. Соревнования 13 ноября произошли в Рива-дель-Гарда (Италия). Дистанцию 21,097 км Матвийчук преодолел за 1:05.23 час. Он на десятые доли секунды опередил кенийца Юлиуса Кипнгетика Роно. Победил еще один спортсмен из Кении, Джонатан Косгей Канда (1:05.17 час).

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