Карлсен и Карякин сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

В Нью-Йорке стартовал матч за мировую шахматную корону, где в первой партии норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин сыграли вничью, сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат.

Игравший белыми Карлсен применил новинку уже на 6-м ходу, после чего соперники играли "на два варианта" - победа белых или ничья. Карякин сумел свести партию вничью.

Таким образом, счет в матче стал - 0,5:0,5 очка.

Матч в Нью-Йорке продлится 12 партий с классическим контролем времени, или до того момента, пока один из гроссмейстеров не наберет 6,5 очков. В случае ничьей (6:6) в последний день состоится тай-брейк.

Карякин родился в Симферополе в 1990-м году и до июля 2009 года (19 лет) представлял Украину. Затем получил гражданство РФ и стал выступать под флагом этой страны.