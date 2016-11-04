Российского агента заподозрили в даче взяток организаторам Нью-Йоркского марафона (видео)

Власти США заподозрили российского спортивного агента Андрея Баранова в даче взяток организаторам Нью-Йоркского марафона и других соревнований, сообщает "Дождь", со ссылкой на The New York Times, имеющую информацию нескольких источников, знакомых с ходом расследования.

Предполагается, что россиянин, возможно, давал взятки, чтобы организаторы допустили до участия в соревнованиях принимавших допинг спортсменов.

В числе клиентов Баранова были, в частности, призер Нью-Йоркского марафона Любовь Денисова, попавшаяся позже на допинге, а также многократная победительница забега Лилия Шобухова, результаты которой впоследствии были аннулированы из-за приема запрещенных веществ.

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Баранов отрицает, что давал кому-либо взятки. Он утверждает, что узнал о проводимом расследовании от журналистов. В свою очередь представители Нью-Йоркского марафона заявили, что никто из организации не получал от россиянина деньги.

Ранее Андрей Баранов был одним из осведомителей, помогавших раскрывать коррупционные и допинговые нарушения в спорте. По данным NYT, он, в частности, помог выяснить, что у Шобуховой вымогали деньги за допуск к соревнованиям.

Проверка в отношении россиянина проводится в рамках расследования о допинге в российском спорте, которым занимается Минюст США.

Как сообщал УНИАН, из-за допингового сканадала, разразившегося в российском спорте в декабре 2015 года, к стране был примнен ряд санкций. В частности, на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро не была допущена команда по тяжелой атлетике (в полном составе) и команда по леткой атлетике (за исключением Дарьи Клишиной), которая живет и тренируется в США.