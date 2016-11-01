Стрелок Мильчев признан лучшим спортсменом октября в Украине

По итогам спортивного октября Национальный олимпийский комитет признал серебряного призера финала Кубка мира по стендовой стрельбе Николая Мильчева лучшим спортсменом месяца в Украине, сообщает пресс-служба НОК.

Высокого признания Олимпийский чемпион Игр-2000 и обладатель Олимпийского рекорда по стендовой стрельбе удостоен благодаря великолепному выступлению на соревнованиях в Риме, где были представлены лучшие по рейтингу 10 стрелков мира. Опытному украинскому спортсмену удалось занять вторую ступень на пьедестале почета этого престижного турнира.

Напомним, что на Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро Николай Мильчев остановился в шаге от медали, заняв 4 место. Также именно Мільчеву была доверена высокая честь и ответственная миссия нести флаг Украины на торжественной церемонии открытия Игр ХХХІ Олимпиады.

Национальный олимпийский комитет с 2005 года ежемесячно определяет лучшего спортсмена месяца в олимпийских видах программы.