Украинка Басова стала чемпионкой Европы по велоспорту

В Сен-Кентен-Ан-Ивелин (Франция), завершились соревнования чемпионата Европы по велоспорту в дисциплине "кейрин", где победу одержала украинка Любовь Басова, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка в финальном заезде развила скорость 61,681 км/час, опередив бельгийку Ники Дегренделе и литовку Симону Крупецкайте, занявших, соответственно, 2-3 места.

Украинка завоевала вторую золотую медаль за 5 лет. в 2011-м году она выиграла чемпионат Европы в спринте. Любопытно, что на протяжении этих пяти лет ни один представитель велоспорта в Украине не завоевал ни одной золотой награды чемпионата Европы.

Стоит отметить, что в чемпионате Европы не принимают участие двукратные олимпийские чемпионки Кристина Фогель (Германия) и Ребекка Джеймс (Великобритания), а также олимпийская чемпионка Рио-2016 в кейрине голландка Элис Лигтли.

Чемпионат Европы во Франции завершится 23 октября.