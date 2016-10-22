Романчук выиграл второе золото этапа Кубка мира по плаванию, Зевина - третья

В Сингапуре завершился этап Кубка мира по плаванию, где украинец Михаил Романчук за два дня завоевал две золотые медали, сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня украинец победил на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Наш спортсмен преодолел дистанцию за 14 минут 15.49 секунды, с огромнейшим отрывом обогнав соперников.

Финишировавший на 2-м месте венгр Гергей Дьюрта отстал на 25,07 секунды. Занявший 3-е место Масато Сакаи из Японии, в свою очередь, отстал от венгра более чем на 11 секунд.

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Как сообщал УНИАН, этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре проходил 21-22 октября.