12 украинцев примут участие в чемпионате Европы по настольному теннису
17:18, 18 октября 2016Другое
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Турнир сегодня стартовал в столице Венгрии Будапеште
Коу Лей возглавит сборную Украины на чемпионате Европы / m.tochka.net
Сборная Украины по настольному теннису примет участие в чемпионате Европы по настольному теннису, который сегодня стартовал в Будапеште. Украинская заявка насчитывает 8 спортсменов, а также 4 запасных теннисиста, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Состав сборной Украины выглядит таким образом: Биленко Татьяна, Гапонова Анна, Васильева Евгения, Братейко Соломия, Алексеенко Наталья, Коу Лей, Прищепа Евгений, Ефимов Виктор.
Запасные - Жмуденко Ярослав, Писарь Дмитрий, Фарладанская Анна, Вероника Перебийнис.
Призер чемпионатов Европы и участница Олимпийских игр Маргарита Песоцкая пропустит этот турнир из-за недолеченной травмы.
Соревнования продлятся с 18 по 23 октября.
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