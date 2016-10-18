12 украинцев примут участие в чемпионате Европы по настольному теннису

Сборная Украины по настольному теннису примет участие в чемпионате Европы по настольному теннису, который сегодня стартовал в Будапеште. Украинская заявка насчитывает 8 спортсменов, а также 4 запасных теннисиста, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Состав сборной Украины выглядит таким образом: Биленко Татьяна, Гапонова Анна, Васильева Евгения, Братейко Соломия, Алексеенко Наталья, Коу Лей, Прищепа Евгений, Ефимов Виктор.

Запасные - Жмуденко Ярослав, Писарь Дмитрий, Фарладанская Анна, Вероника Перебийнис.

Призер чемпионатов Европы и участница Олимпийских игр Маргарита Песоцкая пропустит этот турнир из-за недолеченной травмы.

Соревнования продлятся с 18 по 23 октября.