Украинец Мильчев стал серебряным призером в финале Кубка мира по стендовой стрельбе

В Риме состоялся финал Кубка мира по стендовой стрельбе в дисциплине "скит", где серебряную медаль завоевал украинский Олимпийский чемпион Николай Мильчев, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш ветеран (48-летний спортсмен стал чемпионом Игр в Сиднее-2000) преодолел двухдневный марафон предварительных соревнований в борьбе за попадание в 6-ку сильнейших, а затем сумел дойти до финала. Только в решающем матче за золотую медаль Мильев уступил Николаю Теплому из России со счетом 13:16 и занял итоговое 2-е место.

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Бронзовым призером стал Азми Мехельба из Египта.

Как сообщал УНИАН, финал Кубка мира по стрельбе проходит в столице Италии Риме с 10 по 16 октября.